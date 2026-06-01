LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas
LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas samedi 20 juin 2026.
Pézenas
LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU
4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Médiathèque de Pézenas vous invite à une expérience musicale et visuelle exceptionnelle autour de “L’Oiseau de Feu” d’Igor Stravinsky ️✨
Concert dessiné avec l’Orchestre de Paris
En partenariat avec l’École Intercommunale de Musique
Un moment magique à partager en famille !
Samedi 20 juin
10h30
Plongez dans l’univers féerique de ce chef-d’œuvre où musique et illustration se rencontrent pour émerveiller petits et grands .
4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net
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English :
The P%E9zenas Media Library invites you to an exceptional musical and visual experience based on Igor Stravinsky’s *The Firebird* ??
L’événement LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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