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LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas

LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas samedi 20 juin 2026.

Adresse : 4 Place Frédéric Mistral

Ville : 34120 Pézenas

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pézenas

LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Médiathèque de Pézenas vous invite à une expérience musicale et visuelle exceptionnelle autour de “L’Oiseau de Feu” d’Igor Stravinsky ️✨
Concert dessiné avec l’Orchestre de Paris
En partenariat avec l’École Intercommunale de Musique
Un moment magique à partager en famille !
Samedi 20 juin
10h30
Plongez dans l’univers féerique de ce chef-d’œuvre où musique et illustration se rencontrent pour émerveiller petits et grands   .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98  mediatheque@agglohm.net

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English :

The P%E9zenas Media Library invites you to an exceptional musical and visual experience based on Igor Stravinsky’s *The Firebird* ??

L’événement LES SAMEDIS DE LA PHILARMONIE L’OISEAU DE FEU Pézenas a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34

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