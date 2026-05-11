CONCERT 3 TIMBRES Pézenas
CONCERT 3 TIMBRES Pézenas dimanche 21 juin 2026.
Pézenas
CONCERT 3 TIMBRES
3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert exceptionnel proposé dans le cadre de la Fête de la Musique au Musée de Vulliod Saint-Germain à Pézenas.
Le duo 3 Timbres réunira piano, violon et alto pour une soirée musicale conviviale en entrée libre.,
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3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 76 41
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English : CONCERT 3 TIMBRES
Special concert as part of the Fête de la Musique at the Musée de Vulliod Saint-Germain in Pézenas.
The 3 Timbres duo will bring together piano, violin and viola for a convivial musical evening with free admission,
L’événement CONCERT 3 TIMBRES Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34
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