Pézenas

CONCERT 3 TIMBRES

3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert exceptionnel proposé dans le cadre de la Fête de la Musique au Musée de Vulliod Saint-Germain à Pézenas.

Le duo 3 Timbres réunira piano, violon et alto pour une soirée musicale conviviale en entrée libre.,

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3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 76 41

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English : CONCERT 3 TIMBRES

Special concert as part of the Fête de la Musique at the Musée de Vulliod Saint-Germain in Pézenas.

The 3 Timbres duo will bring together piano, violin and viola for a convivial musical evening with free admission,

L’événement CONCERT 3 TIMBRES Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34