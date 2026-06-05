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CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas

CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas samedi 20 juin 2026.

Adresse : pl Monseigneur Justin Paulinier

Ville : 34120 Pézenas

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pézenas

CONCERT BAROQUE CLAVECIN

pl Monseigneur Justin Paulinier Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque. Au programme Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… et des improvisations autour d’oeuvres des compositeurs comme à l’époque baroque.
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pl Monseigneur Justin Paulinier Pézenas 34120 Hérault Occitanie   resobaroques@gmail.com

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English : CONCERT BAROQUE CLAVECIN

Baroque harpsichord concert, performed by Louis-Avit Colombier, harpsichordist and Baroque improviser. On the program: Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… and improvisations on works by composers from the Baroque period.

L’événement CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34

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