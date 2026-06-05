CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas
CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas samedi 20 juin 2026.
Pézenas
CONCERT BAROQUE CLAVECIN
pl Monseigneur Justin Paulinier Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque. Au programme Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… et des improvisations autour d’oeuvres des compositeurs comme à l’époque baroque.
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pl Monseigneur Justin Paulinier Pézenas 34120 Hérault Occitanie resobaroques@gmail.com
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English : CONCERT BAROQUE CLAVECIN
Baroque harpsichord concert, performed by Louis-Avit Colombier, harpsichordist and Baroque improviser. On the program: Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… and improvisations on works by composers from the Baroque period.
L’événement CONCERT BAROQUE CLAVECIN Pézenas a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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