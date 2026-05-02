CONCERT BACH MENDELSSOHN ENSEMBLE LA SPORTELLE Pézenas

Pézenas

CONCERT BACH MENDELSSOHN ENSEMBLE LA SPORTELLE

2 Rue Chevaliers Saint-Jean Pézenas Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert de musique sacrée avec l’Ensemble La Sportelle à la collégiale Saint-Jean de Pézenas.

Œuvres de Bach et Mendelssohn au profit de sa restauration.

Une soirée alliant émotion musicale et soutien au patrimoine.

L’ensemble La Sportelle vous donne rendez-vous pour une grande soirée de musique sacrée au cœur de la collégiale Saint-Jean de Pézenas, à l’occasion d’un concert exceptionnel au profit de sa restauration.

Portée par une ambition à la fois artistique et patrimoniale, cette soirée est co-organisée par la Fondation du patrimoine et la Fondation abritée Rocamadour Musique sacrée. Elle associe la puissance de la musique à un engagement concret en faveur de la sauvegarde d’un monument emblématique : l’intégralité des bénéfices sera reversée à la restauration de la collégiale.

Au programme, deux compositeurs majeurs du répertoire sacré : Jean-Sébastien Bach et Felix Mendelssohn, dont les œuvres lumineuses et profondément spirituelles résonneront dans l’acoustique exceptionnelle du lieu. Par leurs cantates, motets et pièces chorales, leur musique invite à l’émotion, à la contemplation et au partage.

Reconnu pour la qualité de ses interprétations et la sensibilité de ses programmes, l’Ensemble La Sportelle propose une expérience musicale accessible à tous, croyants ou non, amateurs de musique comme simples curieux. Une soirée où la beauté de la musique devient un acte de soutien au patrimoine. .

2 Rue Chevaliers Saint-Jean Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

Concert of sacred music with Ensemble La Sportelle at the Collegiale Saint-Jean in Pézenas.

works by Bach and Mendelssohn in aid of restoration.

An evening combining musical emotion and support for heritage.

L’événement CONCERT BACH MENDELSSOHN ENSEMBLE LA SPORTELLE Pézenas a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34