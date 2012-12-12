Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE LE PAS DE BÊME

Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Un lycéen refuse d’écrire, sans raison. Ce geste minime bouleverse tout son entourage.

Un spectacle intense sur l’adolescence, la liberté et l’affirmation de soi.

Le pas de Bême, par la Compagnie Théâtre Déplié, explore avec finesse et sensibilité la question de l’objection et de l’affirmation de soi. Dans un lycée, Bême est un adolescent comme les autres… jusqu’au jour où il refuse d’écrire lors d’un devoir, sans raison apparente.

Ce geste, minime en apparence, devient un acte de résistance qui interroge profondément son entourage. Famille, amis, institution scolaire chacun est bousculé par cette décision inexplicable. Peu à peu, une tension s’installe, révélant les fragilités et les normes qui régissent nos comportements.

Un spectacle puissant et troublant sur la liberté individuelle, l’adolescence et le courage d’être soi, qui invite à réfléchir sur nos propres limites et choix.

Tout public dès 15 ans Durée 1h .

Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

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English :

A high school student refuses to write for no reason. This small gesture upsets everyone around him.

An intense show about adolescence, freedom and self-assertion.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE LE PAS DE BÊME Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34