Pézenas

57ÈME NATIONAL DE PÉTANQUE

Promenade du Pré Saint Jean Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La Boule Printanière de Pézenas organise la 57e édition du national les 23 et 24 mai 2026 TOP 500 Open (256 équipes) et TOP 300 féminin (128 équipes).

C’est décidé, Christophe Garcia le Président de La Boule Printanière de Pézenas et son équipe de bénévoles auront le plaisir de vous accueillir le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai 2026 pour la 57ème édition du doyen des nationaux français !

Cette 57ème édition se déroulera dans la continuité de la précédente avec le TOP 500 OPEN ouvert à 256 équipes sur les jeux historiques du Pré Saint Jean et le TOP 300 féminin ouvert à 128 équipes qui se déroulera sur les jeux du boulodrome Michel Batal.

Les inscriptions se feront uniquement sur le site Helloasso à partir du 1er mai 2026 10H .

Promenade du Pré Saint Jean Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 78 51 53 63

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English :

Boule Printanière de Pézenas is organizing the 57th edition of the national competition on May 23 and 24, 2026: TOP 500 Open (256 teams) and TOP 300 Ladies (128 teams).

L’événement 57ÈME NATIONAL DE PÉTANQUE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 ADT34