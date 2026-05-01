Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La compagnie Le Veau des Champs présente une pièce de Joël Pommerat sur les relations humaines. À travers des saynètes sensibles et souvent drôles, elle explore les liens amoureux, leurs fragilités et leurs contradictions.

Un spectacle présenté par la compagnie amateur Le Veau des Champs

Malgré son titre cette pièce ne parle pas de géopolitique… Non… Joël Pommerat nous y parle de l’amour que se portent ou pas ou mal les êtres humains entre eux.

Elle ausculte avec sensibilité et pudeur, à travers de multiples saynètes toutes plus surprenantes les unes que les autres, les relations affectives et leurs troubles.

Elle traque, non sans humour, les désirs secrets, les manques, les fantasmes, les regrets, les peurs, les excès ou les incohérences qui peuvent nous traverser.

C’est une sorte de cartographie du lien amoureux que nous propose Joël Pommerat, dans toute sa complexité, celui qui nous relie à nos enfants, nos amis, nos conjoints ou nos conjointes, nos amoureux ou nos amoureuses. .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : ILLUSTRE THÉÂTRE LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES

The Le Veau des Champs company presents Joël Pommerat’s play about human relationships. Through sensitive and often funny sketches, the company explores the fragility and contradictions of love.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34