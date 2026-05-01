Pézenas

APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La médiathèque Edmond Charlot à Pézenas, en partenariat avec Aux livres citoyens ! ,

a le plaisir d’accueillir Fabrice Caro dit Fabcaro

pour un Apéro littéraire autour de Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis.

Fabcaro, figure incontournable de la bande dessinée française, viendra échanger avec le public autour de son parcours, de son processus créatif et de ses œuvres emblématiques, dont Zaï Zaï Zaï Zaï et Le Discours, ainsi que son nouveau livre Les cinq ami·e·s l’échappent belle in extremis. Cette rencontre offrira une immersion dans son univers singulier, où l’absurde se mêle à la tendresse et où chaque ouvrage interroge, avec finesse, nos comportements quotidiens.

Après le carnet de voyage (Carnet du Pérou), le roman-photo (Et si l’amour c’était aimer ?) ou encore le polar (Moon River), c’est désormais la littérature jeunesse qui passe par le pastiche sous le regard malicieusement espiègle de Fabcaro.

Dans Les cinq ami·e·s l’échappent belle in extremis, l’auteur héraultais revisite les codes de la Bibliothèque rose pour livrer une satire vive et incisive, nourrie à la fois par ses lectures d’enfance et par les sujets très contemporaine.

Accès libre et gratuit .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Edmond Charlot media library in Pézenas, in partnership with Aux livres citoyens!

is delighted to welcome Fabrice Caro aka Fabcaro

for a literary Apéro based on Les cinq ami.e.s l?échappent belle in extremis.

L’événement APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO Pézenas a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34