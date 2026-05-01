APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO Pézenas
APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO Pézenas mercredi 20 mai 2026.
Pézenas
APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO
4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La médiathèque Edmond Charlot à Pézenas, en partenariat avec Aux livres citoyens ! ,
a le plaisir d’accueillir Fabrice Caro dit Fabcaro
pour un Apéro littéraire autour de Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis.
Fabcaro, figure incontournable de la bande dessinée française, viendra échanger avec le public autour de son parcours, de son processus créatif et de ses œuvres emblématiques, dont Zaï Zaï Zaï Zaï et Le Discours, ainsi que son nouveau livre Les cinq ami·e·s l’échappent belle in extremis. Cette rencontre offrira une immersion dans son univers singulier, où l’absurde se mêle à la tendresse et où chaque ouvrage interroge, avec finesse, nos comportements quotidiens.
Après le carnet de voyage (Carnet du Pérou), le roman-photo (Et si l’amour c’était aimer ?) ou encore le polar (Moon River), c’est désormais la littérature jeunesse qui passe par le pastiche sous le regard malicieusement espiègle de Fabcaro.
Dans Les cinq ami·e·s l’échappent belle in extremis, l’auteur héraultais revisite les codes de la Bibliothèque rose pour livrer une satire vive et incisive, nourrie à la fois par ses lectures d’enfance et par les sujets très contemporaine.
Accès libre et gratuit .
4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Edmond Charlot media library in Pézenas, in partnership with Aux livres citoyens!
is delighted to welcome Fabrice Caro aka Fabcaro
for a literary Apéro based on Les cinq ami.e.s l?échappent belle in extremis.
L’événement APÉRO LITTÉRAIRE FABCARO Pézenas a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34
À voir aussi à Pézenas (Hérault)
- ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION Pézenas 15 mai 2026
- MA DISTINCTION ILLUSTRE THEATRE Pezenas 15 mai 2026
- RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL Pézenas 16 mai 2026
- DIMANCHE DOUCEUR Pézenas 17 mai 2026
- ILLUSTRE THÉÂTRE LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES Pézenas 17 mai 2026