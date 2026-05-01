ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION Pézenas

Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Ma Distinction raconte une enfance en milieu ouvrier à Viviez, puis un parcours d’artiste. Le texte mêle mémoire, humour et réflexion sur les mécanismes sociaux.

Dans Ma Distinction , Lilian Derruau, dit Wally , raconte son histoire, celle de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. La vieille montagne , l’usine de fabrication de zinc, dans laquelle travaille son père, rythme la vie sociale des familles qui en dépendent.

Cet enfant, puis ce jeune adulte, pressent instinctivement pas mal de choses, mais n’a pas les outils, les clés pour les comprendre. Il devient artiste, chanteur tendance drôle, signe dans des productions parisiennes, remporte un certain succès médiatique, fait le tour des radios et des télés, avant d’en revenir à un mode de production plus modeste et probablement plus en accord avec ses aspirations profondes.

Au fur et à mesure que cette mémoire réapparaît, il ne peut s’empêcher de relier son vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît ! Il décide alors d’approfondir et d’essayer de comprendre ces mécanismes sociaux dont parle Bourdieu en se lançant dans la lecture de La distinction, un des ouvrages références de cet intellectuel souvent qualifié de sociologue du déterminisme social.

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau ne se contente pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il raconte aussi cette France ouvrière des années 70, avec ses dominations plus ou moins symboliques. A t-il pu avoir des prises sur ces mécanismes sociaux ? S’est-il élevé ? Est-il devenu un transfuge de classe ? Autant de questions posées sans aucun misérabilisme, dans ce récit-théâtre où au contraire, une forme de joie transparaît ! .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION

Ma Distinction tells the story of a working-class childhood in Viviez, followed by a career as an artist. The text combines memory, humor and reflection on social mechanisms.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34