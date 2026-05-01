PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS Pré Saint Jean et stade Michel Batal Pézenas

Pézenas

PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS

Pré Saint Jean et stade Michel Batal Avenue du 11 Novembre Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

La Boule Printanière présente, avec le concours des Comités Départemental de l’Hérault et Régional d’Occitanie de Pétanque et Jeu Provençal, de la Ville de Pézenas, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le 57ème National Masculin Triplettes et 2ème National Féminin Doublettes de Pétanque de la Ville de Pézenas.

Les inscriptions, limitées à 256 équipes pour le National triplettes et 120 équipes pour le National doublettes sont à faire sur Helloasso, à compter du vendredi 1er mai 10 heures.

Horaires

Vendredi 23 mai

18h30 Exhibition Carré d’Honneur

Samedi 24 mai

9h National Triplette Pré Saint Jean

9h National Féminin Doublettes Stade Michel Batal

14h30 Complémentaire doublettes

15h Reprise des Nationaux

16h Complémentaire National triplettes

Dimanche 25 mai

9h Suite des nationaux ¼ et ½ Finales Pré Saint Jean

9h30 Triplettes mixtes en poules

14h30 Complémentaire triplettes mixtes

15h Finales des Nationaux

17h Remise des Prix .

Pré Saint Jean et stade Michel Batal Avenue du 11 Novembre Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

L’événement PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 HERAULT SPORT