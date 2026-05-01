PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS Pré Saint Jean et stade Michel Batal Pézenas
PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS Pré Saint Jean et stade Michel Batal Pézenas vendredi 22 mai 2026.
Pézenas
PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS
Pré Saint Jean et stade Michel Batal Avenue du 11 Novembre Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
La Boule Printanière présente, avec le concours des Comités Départemental de l’Hérault et Régional d’Occitanie de Pétanque et Jeu Provençal, de la Ville de Pézenas, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le 57ème National Masculin Triplettes et 2ème National Féminin Doublettes de Pétanque de la Ville de Pézenas.
Les inscriptions, limitées à 256 équipes pour le National triplettes et 120 équipes pour le National doublettes sont à faire sur Helloasso, à compter du vendredi 1er mai 10 heures.
Horaires
Vendredi 23 mai
18h30 Exhibition Carré d’Honneur
Samedi 24 mai
9h National Triplette Pré Saint Jean
9h National Féminin Doublettes Stade Michel Batal
14h30 Complémentaire doublettes
15h Reprise des Nationaux
16h Complémentaire National triplettes
Dimanche 25 mai
9h Suite des nationaux ¼ et ½ Finales Pré Saint Jean
9h30 Triplettes mixtes en poules
14h30 Complémentaire triplettes mixtes
15h Finales des Nationaux
17h Remise des Prix .
Pré Saint Jean et stade Michel Batal Avenue du 11 Novembre Pézenas 34120 Hérault Occitanie
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English :
L’événement PÉTANQUE 57ÈME NATIONAL MASCULIN TRIPLETTES ET 2ÈME NATIONAL FÉMININ DOUBLETTES DE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 HERAULT SPORT
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