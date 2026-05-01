RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL Pézenas
RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL Pézenas samedi 16 mai 2026.
Pézenas
RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL
4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Lectures à voix haute Récits de vouyages et d’exils par Les Croqueuses de Livres.
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4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net
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English :
Readings aloud: Tales of vowage and exile by Les Croqueuses de Livres.
L’événement RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL Pézenas a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34
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