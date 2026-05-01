DIMANCHE DOUCEUR Pézenas
DIMANCHE DOUCEUR Pézenas dimanche 17 mai 2026.
Pézenas
DIMANCHE DOUCEUR
Route de Roujan Pézenas Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dimanche Douceur à Pézenas le 17 mai, de 17h à 20h un rendez-vous jazz & swing à La Seigneurie de Peyrat.
Ambiance conviviale, restauration sur place (burgers, poké bowls, bar à vins).
Entrée 15 €.
Réservation lsrtickets@gmail.com
Rejoignez-nous pour un après-midi de jazz et de swing dans la magnifique Seigneurie de Peyrat, près de Pezenas. Nous avons prévu une belle brochette de musiciens; Les Smoky Notes avec leur jazz vocal et Artur Anelli avec son trio Django Mélodies ainsi , des vins magnifiques et une sélection de burgers et poke bowls fournis par Ken & Alison Catering (voir menu). Votre billet 15€ compris un verre de vin délicieux.
Comme toujours, tous les bénéfices de cet événement iront directement au soutien de notre travail d’aide aux réfugiés dans le Languedoc et au-delà. Pour plus d’informations et reservations, nous contactez lsrtickets@gmail.com Nous espérons vous y voir !
P.S. Dans le cas improbable où le temps nous ferait défaut, nous vous rembourserons vos billets .
Route de Roujan Pézenas 34120 Hérault Occitanie lsrtickets@gmail.com
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English : DIMANCHE DOUCEUR
Dimanche Douceur à Pézenas on May 17, from 5pm to 8pm: a jazz & swing rendez-vous at La Seigneurie de Peyrat.
Friendly atmosphere, on-site catering (burgers, poké bowls, wine bar).
Admission 15?
Booking: lsrtickets@gmail.com
L’événement DIMANCHE DOUCEUR Pézenas a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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