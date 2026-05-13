Ouverture nocturne de l’A-Musée Boby Lapointe, A-Musée Boby Lapointe, Pézenas

Ouverture nocturne de l’A-Musée Boby Lapointe Samedi 23 mai, 19h30 A-Musée Boby Lapointe Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Ouverture de l’A-Musée en lien avec les autres musées de la ville de Pézenas , Musée Vuillod-Saint Germain et Musée de la Porte

A-Musée Boby Lapointe 1, place Gambetta 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 21 02 87 https://bobylapointe.fr/ L’A-Musée Boby Lapointe vous propose une exposition permanente sur la vie et les oeuvres de Boby Lapointe : auteur, compositeur, interprète, acteur, mathématicien… Ludique, elle met en valeur les multiples aspects de son œuvre.

Ouverture de l’A-Musée en lien avec les autres musées de la ville de Pézenas , Musée Vuillod-Saint Germain et Musée de la Porte

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