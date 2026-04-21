Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Chemin de l’Amandier Pézenas Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un berger transforme un paysage aride en forêt, arbre après arbre.

Un récit poétique et inspirant sur la nature, l’engagement et l’espoir.

L’Homme qui plantait des arbres, par la Compagnie Théâtres des Turbulences, est une ode poétique et inspirante à la nature et à la persévérance. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, un homme découvre un berger solitaire qui, jour après jour, plante des arbres sans rien attendre en retour.

Année après année, ce geste simple transforme profondément le paysage la vie renaît, les forêts apparaissent, l’eau revient, et les villages se repeuplent.

À travers ce récit sensible et puissant, le spectacle résonne fortement avec les enjeux actuels liés à la déforestation et à l’environnement. Il célèbre la force de l’engagement individuel et rappelle que la générosité et la constance peuvent changer le monde.

Tout public dès 8 ans Durée 1H15

Tarifs compris entre 12 et 7 euros. .

Chemin de l’Amandier Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

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English :

A shepherd transforms an arid landscape into a forest, tree by tree.

A poetic and inspiring tale of nature, commitment and hope.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34