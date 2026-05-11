LE PEZ’ATHLON Pézenas

Pézenas

LE PEZ’ATHLON

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Péz’athlon revient à Pézenas pour une journée sportive et conviviale ouverte à tous dès 6 ans. Défis en équipe, activités variées et parcours du combattant rythmeront cette 5e édition au Parc des Sports.

Le samedi 6 juin 2026 de 13h à 19h, le Péz’athlon revient au Parc des Sports pour une 5ème édition pleine de défis. Organisé par la Ville de Pézenas en partenariat avec diverses associations, cet événement invite petits et grands à s’affronter en équipe à travers des défis sportifs, adaptés à tous.

Gratuit et ouvert à tous, le Péz’athlon est accessible aux enfants à partir de 6 ans ainsi qu’aux adultes. Les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs, les animateurs de la Ville et certains acteurs associatifs, pour une pratique en toute sécurité.

Le programme propose des activités sportives variées et renouvelées. Les disciplines proposées sont

Pour les 6-10 ans Acrosport Tennis ballon Structure gonflable Sumo

Pour les 11-14 ans Curling Rugbyflag Kinball Escalade Dodgeball

Pour les + de 15 ans VTT connecté Modélisme Escrime Tchoukball Disc Golf

Nouveauté cette année, une épreuve commune viendra clôturé cet après-midi sportif le parcours du combattant.

Tout au long de l’après-midi, une buvette tenue par l’association Les Machous sera à disposition des participants et des spectateurs.

L’événement se clôturera par une cérémonie de remise des récompenses, couronnant ainsi une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité.

Les inscriptions démarrent le 11 mai 2026.

Pour plus d’informations Service des sports

04 67 90 41 13 sports@ville-pezenas.fr* .

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

The Péz?athlon returns to Pézenas for a fun-filled field day open to everyone aged 6 and over. Team challenges, a variety of activities and an obstacle course will set the pace for this 5th edition at the Parc des Sports.

L’événement LE PEZ’ATHLON Pézenas a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34