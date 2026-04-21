Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE

Parc Sans Souci Pézenas Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Voyage du Capitaine Fracasse une adaptation théâtrale du roman de Théophile Gautier.

Aventures, duels et amour chevaleresque rythment cette épopée mêlant humour, poésie et action.

Tout public.

Tarifs compris entre 20 et 5 euros.

Avec Le Voyage du Capitaine Fracasse, l’Illustre Théâtre de Pézenas propose une adaptation vivante et colorée du célèbre roman de Théophile Gautier. Le baron de Sigognac, noble désargenté, quitte sa mélancolie pour rejoindre une troupe de comédiens et devient le mystérieux Capitaine Fracasse.

Entre duels spectaculaires, intrigues amoureuses et péripéties rocambolesques, cette épopée de cape et d’épée mêle humour, poésie et action dans une mise en scène enlevée. Un spectacle tout public, riche en aventures et en émotions. .

Parc Sans Souci Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

Le Voyage du Capitaine Fracasse: a theatrical adaptation of Théophile Gautier’s novel.

Adventures, duels and chivalric love punctuate this epic blend of humor, poetry and action.

All audiences.

Prices from €20 to €5.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE LE VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34