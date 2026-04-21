FESTIVAL MOLIÈRE MARIUS Pézenas
FESTIVAL MOLIÈRE MARIUS Pézenas mardi 2 juin 2026.
Pézenas
FESTIVAL MOLIÈRE MARIUS
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Marius Grenier de Babouchka
Sur le Vieux-Port, entre amour et désir d’ailleurs, Marius doit choisir.
Une adaptation vive et émouvante de Pagnol par Jean-Philippe Daguerre.
Tout public dès 9 ans.
Durée 1h45.
Dans Marius, la Compagnie Le Grenier de Babouchka revisite avec finesse et énergie le chef-d’œuvre de Marcel Pagnol. Sur le Vieux-Port de Marseille, Marius rêve de prendre le large tandis que Fanny l’aime en silence. Entre amour, amitié et désir d’ailleurs, le jeune homme se retrouve face à un choix déchirant.
Porté par Jean-Philippe Daguerre (5 Molières 2025 pour Du charbon dans les veines) et une troupe de 7 comédiens, ce spectacle vibrant mêle humour, émotion et musicalité. Une mise en scène moderne et accessible qui redonne toute sa force à cette histoire intemporelle.
Jean-Philippe Daguerre, parrain de la 17e édition du festival Molière, de théâtre dans tous ses éclats.
Tarifs compris entre 5 et 20 euros. .
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie
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English :
Marius? Babushka’s Attic
On the Vieux-Port, Marius must choose between love and a desire for elsewhere.
A lively, moving adaptation of Pagnol by Jean-Philippe Daguerre.
For ages 9 and up.
Running time: 1hr 45mins.
L’événement FESTIVAL MOLIÈRE MARIUS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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