Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE CROIRE AUX FAUVES

2470 Route de Caux Pézenas Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Croire aux fauves, par la Compagnie Les Arts Oseurs une expérience nocturne en forêt mêlant récit, musique et théâtre.

Inspiré d’un fait réel au Kamtchatka, ce face-à-face bouleverse nos perceptions.

À partir de 12 ans.

Avec Croire aux fauves, la Compagnie Les Arts Oseurs propose une immersion nocturne au cœur de la forêt, entre récit, musique et théâtre.

Inspirée de l’attaque d’une anthropologue par un ours au Kamtchatka en 2015, cette création explore la rencontre entre l’humain et le sauvage.

Porté par une comédienne et un musicien, le spectacle invite à une traversée sensible où les repères vacillent et où les frontières entre les mondes se brouillent. .

2470 Route de Caux Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

Croire aux fauves, by Compagnie Les Arts Oseurs: a nocturnal experience in the forest combining storytelling, music and theater.

Inspired by a real event in Kamchatka, this face-to-face encounter challenges our perceptions.

Ages 12 and up.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE CROIRE AUX FAUVES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34