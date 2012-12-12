Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

17 Avenue Camille Guérin Pézenas Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Spectacle émouvant et plein d’humour, Toutes les choses géniales raconte le parcours d’un homme qui, enfant, a dressé une liste de tout ce qui rend la vie belle.

Une invitation sensible et vivifiante à célébrer le quotidien.

La Compagnie Théâtre du Prisme propose Toutes les choses géniales , un spectacle à la fois drôle, touchant et profondément humain. Il raconte l’histoire d’un homme qui, enfant, commence une liste de tout ce qui rend la vie belle, pour aider sa mère à retrouver le goût de vivre.

Au fil du récit, cette liste devient un fil conducteur qui l’accompagne tout au long de sa vie et lui permet de se construire, de faire face aux épreuves et de se reconnecter à l’essentiel.

Avec humour, sensibilité et une grande justesse, la pièce interroge notre rapport à la vie, aux émotions et à la résilience. Une expérience théâtrale immersive, vivifiante et accessible, qui invite chacun à porter un regard nouveau sur les petites choses du quotidien.

Tous publics à partir de 12 ans.

Tarifs compris entre 12 et 5 euros.

Durée 1H .

17 Avenue Camille Guérin Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moving, humorous show, Toutes les choses géniales tells the story of a man who, as a child, drew up a list of everything that makes life beautiful.

A sensitive and invigorating invitation to celebrate the everyday.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34