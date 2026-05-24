Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE UNE VOILE AU DEHORS

Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une voile au dehors, par la Compagnie Les Grisettes lecture théâtralisée en jardin mêlant récits maritimes et imaginaire. Inspiré de l’Odyssée et de Moby Dick, un spectacle poétique sur la transmission et l’émancipation.

Avec Une voile au dehors, la Compagnie Les Grisettes propose une lecture théâtralisée en plein air, au cœur du jardin. Bertille et une femme sans histoire s’y rencontrent et tissent, au fil de leurs échanges, une relecture libre et poétique des grands récits de navigation.

Entre L’Odyssée et Moby Dick, le spectacle explore l’imaginaire, la transmission et la réappropriation des mythes fondateurs. Une invitation à partager des histoires et à ouvrir de nouveaux horizons, vers des imaginaires plus égalitaires et émancipateurs .

Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

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English :

Une voile au dehors, by Compagnie Les Grisettes: a staged reading in the garden, combining maritime tales and the imaginary. Inspired by the Odyssey and Moby Dick, a poetic show about transmission and emancipation.

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE UNE VOILE AU DEHORS Pézenas a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34