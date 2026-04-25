Pézenas

TAPATOUDI FESTIVAL DE LITTÉRATURE JEUNESSE

10 place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Festival de littérature jeunesse avec au programme: spectacles, lectures , dédicaces, jeux, ateliers …

Incontournable Festival de littérature jeunesse sur Pézenas au foyer des Campagnes les 29, 30 et 31 mai 2026.

Salon du livre, dédicaces en présence de nombreux auteurs illustrateurs qui reviennent à Pézenas après être intervenus en milieu scolaire et en médiathèques tout au long de l’année sur les trois territoires des communautés de communes de la vallée de l’Hérault, du Clermontais et de Hérault Méditerranée.

Une exposition, des spectacles, des ateliers, des contes, des lectures, un jeu de piste… Toutes ces activités sont offertes par l’association T’as pas tout dit .

À venir savourer en famille ou entre amis !

Retrouvez bientôt le programme complet et détaillé sur le site internet tapatoudi.fr

#TEMPSFORT

#TEMPSFORTMAI .

10 place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 67 76 80 88

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English :

Festival of children’s literature with the program: shows, readings, dedications, games, workshops …

L’événement TAPATOUDI FESTIVAL DE LITTÉRATURE JEUNESSE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34