Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE LYCÉE MOLIÈRE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Stupeur au Paradis Molière est envoyé incognito en 2024 pour enseigner le français en lycée. Chargé de préparer des élèves au bac, il découvre la France contemporaine et l’évolution de la langue.

Stupeur au Paradis ! Dieu menace l’illustre Jean Baptiste Poquelin d’en être expulsé.

La France est en train d’oublier la langue de Molière…

“Si tu veux rester un Immortel, lui ordonne Dieu, tu devras relever la mission suivante je t’envoie incognito sur Terre en 2024, tu seras professeur de français dans un lycée de Seine-Saint-Denis, et tu auras à charge de préparer une classe de premières au bac français.”

Et voici Molière propulsé dans le monde actuel, découvrant ce qu’est devenu la France, les Français et la langue française… .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : ILLUSTRE THÉÂTRE LYCÉE MOLIÈRE

Stupeur au Paradis: Molière is sent incognito to the year 2024 to teach high school French. Charged with preparing students for the baccalaureate, he discovers contemporary France and the evolution of the language.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE LYCÉE MOLIÈRE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34