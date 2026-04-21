Pézenas

FESTIVAL MOLIÈRE LA FOLIE D’ISABELLE

Place Canabasserie Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La folie d’Isabelle est une comédie vive et pleine de rebondissements mêlant Orient et Occident. Entre ruse, amour et folie, cette pièce inspirée de la commedia dell’arte promet un spectacle rythmé et familial.

Gratuit.

Durée 1H20

La Compagnie Dinamo Théâtre présente La folie d’Isabelle , une comédie inspirée de la tradition de la commedia dell’arte. Écrite pour la célèbre comédienne Isabella Andreini, cette œuvre a été jouée pour la première fois en 1589 lors du mariage de Ferdinand Ier de Médicis et Christine de Lorraine.

La pièce mêle avec brio Orient et Occident dans un tourbillon d’aventures où se croisent amour, ruse et folie. Les situations cocasses et les rebondissements s’enchaînent dans un rythme soutenu, porté par des personnages hauts en couleur. .

Place Canabasserie Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

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English :

La folie d’Isabelle is a lively comedy full of twists and turns, mixing East and West. Between cunning, love and madness, this play inspired by the commedia dell?arte promises a fast-paced family show.

Free admission.

Running time 1H20

L’événement FESTIVAL MOLIÈRE LA FOLIE D’ISABELLE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34