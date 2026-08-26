Atelier floral sphère végétale aux éclats de noël Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier floral sphère végétale aux éclats de noël

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:30:00

fin : 2026-12-16 16:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Atelier floral de Noël créez une sphère végétale festive et colorée inspirée des trésors naturels du massif des Maures.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Floral workshop: botanical sphere with Christmas accents

Christmas floral workshop: create a festive, colorful botanical sphere inspired by the natural treasures of the Maures Massif.

L’événement Atelier floral sphère végétale aux éclats de noël Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime