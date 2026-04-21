Iffendic

Atelier fouille archéologique

Domaine de Boutavent Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet de 10h à 12h30, les petits archéologues en herbes pourront partir à la découverte du domaine de Boutavent avec une initiation aux recherches archéologiques grâce à l’aire de fouille pédagogique.

Niveaux CE2-CM2

Tarifs 5€ par enfant

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montfort Communauté, situé au Lac de Trémelin ou au 02 99 09 06 50. .

Domaine de Boutavent Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Atelier fouille archéologique Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté