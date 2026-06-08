Iffendic

Les Jeudis En’chantés

Rue du commerce Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Comme chaque été, une série de concerts enchante le marché. Le rendez-vous est donnée tous les jeudis du 2 au 30 juillet à partir de 16h, rue du commerce, pour une soirée musicale et festive.

Le jeudi 9 juillet à 19h Charley Duds, chanteur guitariste français proposant un univers musical élégant, teinté, d’influences jazz et acoustiques. .

Rue du commerce Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16

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English :

L’événement Les Jeudis En’chantés Iffendic a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté