Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic
Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic mercredi 15 juillet 2026.
Iffendic
Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin
6 Domaine de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 07:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Quoi de plus beau que de découvrir la nature quand elle s’éveille ?! Alors, rendez-vous au Lac de Trémelin pour une balade guidée à bord d’un canoë au lever du jour…
Vous verrez peut-être cormorans, hérons et aigrette et bien d’autres vous saluer de bon matin… !
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7, 15 et 21 juillet à 7h30
4, 11, 18 et 25 août à 7h30
Tarif de base 15 € (à partir de 12 ans, accompagné d’un adulte. Entre 13 et 17 ans possibilité d’autorisation parentale)
Enfant 10 € (de 5 à 11 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte)
Réservation
Inscription par téléphone au 06 31 34 09 28.
Pour participer à l’activité, il vous faudra remplir une attestation de natation envoyé à l’inscription.
Prévoir une tenue adaptée selon la météo.
Rendez-vous au bord de l’eau près du ponton des activités nautiques. .
6 Domaine de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 34 09 28
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English :
L’événement Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Montfort Communauté