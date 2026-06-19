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Atelier créatif Partir en Livre Iffendic

Atelier créatif Partir en Livre Iffendic mercredi 8 juillet 2026.

Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Iffendic

Atelier créatif Partir en Livre

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Le mercredi 8 juillet à partir de 14h30 à 16h30, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic invite les enfants de 5 ans et plus à un atelier créatif spécial origami.

Gratuit, sur inscription.   .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75 

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English :

L’événement Atelier créatif Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté

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