Iffendic

Festi’Livre

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le mercredi 1er juillet, les médiathèques du réseau Avélia et la libraire La Petite Marchande de Prose vous invitent à Partir en livre au Lac de Trémelin.

Au programme

Ateliers sensoriels (tout public)

– Ateliers ornithologie (dès 6 ans)

– Montage photo et sleeve face (tout public)

– Enluminure (dès 7 ans)

– Mini-chouettes à la fourchette (dès 3 ans)

– Instruments de musique (dès 8 ans)

– Mission spéciale 8 (dès 6 ans)

Animations

– La tente à histoire

– Chasse aux trésors

– Bibliothèque en balade

– Jeux de société

– Sieste musicale

– Expositions

Ateliers

De 13h30 à 15h (+ dédicace de 15h15 à 16h45)

– Esprit manga avec Stan Silas dès 8 ans

– Bons Baisers de Trémelin avec Charline Collette dès 4 ans

De 15h15 à 16h45 (+ dédicace de 13h30 à 15h15)

– Pousse-toi, escargot avec Olivia Cosneau

– Dessine et écoute les oiseaux avec Léna Mazilu dès 5 ans

– Les Héros du quotidien avec Laëtitia Rouxel dès 6 ans. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Festi’Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté