Festi’Livre Iffendic
Festi’Livre Iffendic mercredi 1 juillet 2026.
Iffendic
Festi’Livre
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le mercredi 1er juillet, les médiathèques du réseau Avélia et la libraire La Petite Marchande de Prose vous invitent à Partir en livre au Lac de Trémelin.
Au programme
Ateliers sensoriels (tout public)
– Ateliers ornithologie (dès 6 ans)
– Montage photo et sleeve face (tout public)
– Enluminure (dès 7 ans)
– Mini-chouettes à la fourchette (dès 3 ans)
– Instruments de musique (dès 8 ans)
– Mission spéciale 8 (dès 6 ans)
Animations
– La tente à histoire
– Chasse aux trésors
– Bibliothèque en balade
– Jeux de société
– Sieste musicale
– Expositions
Ateliers
De 13h30 à 15h (+ dédicace de 15h15 à 16h45)
– Esprit manga avec Stan Silas dès 8 ans
– Bons Baisers de Trémelin avec Charline Collette dès 4 ans
De 15h15 à 16h45 (+ dédicace de 13h30 à 15h15)
– Pousse-toi, escargot avec Olivia Cosneau
– Dessine et écoute les oiseaux avec Léna Mazilu dès 5 ans
– Les Héros du quotidien avec Laëtitia Rouxel dès 6 ans. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Festi’Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
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