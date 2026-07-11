Atelier fromage au Clair de la Brune à Lauzerte Lauzerte
samedi 11 juillet 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Atelier fromage au Clair de la Brune à Lauzerte
1441 route de Dalmayrac Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-12 2026-08-22
Participez à un atelier fromage à la ferme Au Clair de la Brune à Lauzerte !
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1441 route de Dalmayrac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 31 44 24 41
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English :
Join us for a cheese-making workshop at Au Clair de la Brune Farm in Lauzerte!
L’événement Atelier fromage au Clair de la Brune à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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