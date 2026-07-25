Atelier Gestes qui sauvent au placu café Le Placu’café, sous la mairie Fort-du-Plasne
samedi 8 août 2026 · Le Placu'café, sous la mairie · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Atelier Gestes qui sauvent au placu café
Le Placu’café, sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00
Date(s) :
2026-08-08
L’association Le Placu-café a le plaisir de vous proposer un atelier pratique Gestes qui sauvent en présence des pompiers !
Samedi 8 août 2026, de 9h à 11h.
A partir de 10 ans, minimum 15€ par personne, dégressif selon le nombre de participants.
Inscription obligatoire avant le 1er août.
Contactez Anne-Elisabeth au 06 17 19 43 38 .
Le Placu’café, sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38 placu.cafe@yahoo.com
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English : Atelier Gestes qui sauvent au placu café
L’événement Atelier Gestes qui sauvent au placu café Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX