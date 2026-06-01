Atelier grand public Médiathèque Le Tréport

Le Tréport

Atelier grand public

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Un grand jeu autour de l’exposition Mission valorisation . Dès 4 ans. Durée 1h. Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

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English : Atelier grand public

L’événement Atelier grand public Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers