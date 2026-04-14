Atelier « Grandir en s’amusant », Salle Line Renaud – Nieppe, Nieppe

Atelier « Grandir en s’amusant » Mardi 5 mai, 10h00 Salle Line Renaud – Nieppe Nord

inscription obligatoire – jauge 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T11:00:00+02:00

À partir d’activités créatives et ludiques, ce temps permet de développer le lien entre parents et enfants. Un moment privilégié de partage en famille.

Cet atelier est ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants de moins de 3 ans. Les frères et sœurs jusqu’à 10 ans sont également les bienvenus.

Mardi 5 mai, de 10h00 à 11h00 à Nieppe (parking salle Line Renaud).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire.

❗1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnant

Salle Line Renaud – Nieppe 821 Rue d’Armentières, 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/grandir-en-samusant-nieppe-0505 »}]

Le Service de Soutien Éducatif Enfants-Parents à Domicile des Flandres organise un atelier d’éveil « Grandir en s’amusant » à bord du Bus des 1000 premiers jours à Nieppe, mardi 5 mai.