Gambsheim

Atelier gravure à la Passe à Poissons

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Plongez dans l’univers de l’art et de la nature avec nos animations gravure pour enfants !

Encadrés par l’artiste bilingue Ralf Klause, vos petits artistes découvriront la magie de la faune, de la flore, de l’eau et du Rhin à travers des ateliers créatifs et ludiques. Ces ateliers sont une belle opportunité pour éveiller leur sens artistique tout en explorant les merveilles de la nature environnante. .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

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English :

L’événement Atelier gravure à la Passe à Poissons Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan