Gambsheim

Sortie Sylvothérapie

Forêt du Steinwald Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30

Partez en forêt découvrir l’énergie qu’offre la nature, et plus particulièrement celle des arbres. La sylvothérapie est source d’un bien être qu’entre explications et exercices, chacun pourra ressentir à son niveau. .

Forêt du Steinwald Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 85 02 01 geobiologie67@gmail.com

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English :

L’événement Sortie Sylvothérapie Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan