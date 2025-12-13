Sortie Sylvothérapie Gambsheim
Sortie Sylvothérapie Gambsheim dimanche 7 juin 2026.
Gambsheim
Sortie Sylvothérapie
Forêt du Steinwald Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-28 11:30:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30
Partez en forêt découvrir l’énergie qu’offre la nature, et plus particulièrement celle des arbres. La sylvothérapie est source d’un bien être qu’entre explications et exercices, chacun pourra ressentir à son niveau. .
Forêt du Steinwald Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 85 02 01 geobiologie67@gmail.com
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English :
L’événement Sortie Sylvothérapie Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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