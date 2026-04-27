Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur Gambsheim
Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur Gambsheim samedi 2 mai 2026.
Gambsheim
Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur
Barrage de Gambsheim Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 15:45:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-09-05
Fable écologique et humoristique.
Des saumons qui parlent, cela n’existe que dans les fables ! Jean de la Fontaine faisait passer des messages sur la société, sur la nature par la voix des animaux.
La troupe des deux haches vous présentera une fable moderne pour petits et grands où vous ne rencontrerez pas que des saumons qui parlent… .
Barrage de Gambsheim Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu
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English :
L’événement Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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