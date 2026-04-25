Spectacle de marionnettes et atelier créatif Gambsheim
Spectacle de marionnettes et atelier créatif Gambsheim mercredi 15 juillet 2026.
Gambsheim
Spectacle de marionnettes et atelier créatif
Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Venez découvrir le spectacle de marionnettes: Alerte, ça mouille! Pitschnass , joué en français et en allemand. Participez également à un atelier en musique et en couleurs autour du thème du Poisson Arc-en-ciel.
Représentation en allemand: 14h30-15h15
Atelier bilingue: 15h30-16h
Représentation en français: 16h15-17h .
Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de marionnettes et atelier créatif Gambsheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
À voir aussi à Gambsheim (Bas-Rhin)
- Atelier gravure à la Passe à Poissons Gambsheim 20 juin 2026
- Fête de la musique Gambsheim 20 juin 2026
- Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur Gambsheim 5 septembre 2026