Spectacle de marionnettes et atelier créatif Gambsheim mercredi 15 juillet 2026.

Gambsheim

Spectacle de marionnettes et atelier créatif

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Venez découvrir le spectacle de marionnettes: Alerte, ça mouille! Pitschnass , joué en français et en allemand. Participez également à un atelier en musique et en couleurs autour du thème du Poisson Arc-en-ciel.

Représentation en allemand: 14h30-15h15

Atelier bilingue: 15h30-16h

Représentation en français: 16h15-17h .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

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English :

L’événement Spectacle de marionnettes et atelier créatif Gambsheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Rhénan