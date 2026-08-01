Informations pratiques

Gambsheim

Visite privilège dans les coulisse de la passe à poissons

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 13:45:00

fin : 2026-08-14 14:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Une visite exceptionnelle pour découvrir les coulisses de la passe à poissons !

Derrière une porte de service, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de l’installation. Ils traversent les zones techniques, s’approchent de la nasse de piégeage et découvrent la salle de comptage.

Cette visite exclusive d’une heure est ponctuée d’informations sur les installations techniques que les visiteurs rencontrent au cours de la visite, sur le fonctionnement de la passe à poissons et bien évidemment sur les poissons qui l’empruntent !

Mercredi 13 Mai 11:00-12:00 en allemand

Mercredi 20 Mai 15:00-16:00 en Français

Mercredi 17. Juin 11:00-12:00 en Allemand 15:00-16:00 en Français

Vendredi 24 Juillet 13:45-14:45 en Français (possibilité de visite la centrale à 15:00)

Vendredi 14 Aout 13:45-14:45 en Français (possibilité de visiter la centrale à 15:00)

8,50 €/adulte et 6,50 €/ enfant (6-12 ans), gratuit pour les enfants de -6ans La carte bancaire n’est pas acceptée

Veuillez vous munir de chaussures fermées et plates (pas de talons) et d’un pantalon (pas de short, bermuda, ni jupe ni robe) et de vêtements adaptés en fonction de la météo

Réservations: 03 88 96 44 08 ou info@passage309.eu 0 .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

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English :

L’événement Visite privilège dans les coulisse de la passe à poissons Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays Rhénan