Informations pratiques

Gambsheim

Garnis ton hôtel à insectes !

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Participez à un atelier nature ludique où les enfants découvriront le rôle essentiel des insectes dans la biodiversité.

Après une courte présentation, ils garniront un petit hôtel à insectes (préalablement assemblé) avec des matériaux naturels afin d’en faire un véritable refuge.

Un moment créatif et éducatif pour apprendre à protéger la nature tout en s’amusant! 0 .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

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English :

L’événement Garnis ton hôtel à insectes ! Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Rhénan