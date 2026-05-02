Garnis ton hôtel à insectes ! Gambsheim
mercredi 26 août 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Garnis ton hôtel à insectes !
Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Participez à un atelier nature ludique où les enfants découvriront le rôle essentiel des insectes dans la biodiversité.
Après une courte présentation, ils garniront un petit hôtel à insectes (préalablement assemblé) avec des matériaux naturels afin d’en faire un véritable refuge.
Un moment créatif et éducatif pour apprendre à protéger la nature tout en s’amusant! 0 .
Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu
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English :
L’événement Garnis ton hôtel à insectes ! Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Rhénan