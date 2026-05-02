Churchman Ouverture de saison Gambsheim
jeudi 17 septembre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Churchman Ouverture de saison
8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 22:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Entre blues primitif, western spaghetti et jazz à la chaleur caribéenne, CHURCHMAN façonne un tropical blues brut et habité.
Entre improvisations et rythmes calypso aux influences tropicales vintage, ses concerts deviennent des échappées intenses, comme une BO de Quentin Tarantino, qui l’ont amené en 1ère partie de Charlie WINSTON ou aux festivals Chien à Plume, Au Grès du Jazz ou Blues sur Seine.
Une musique de voyageur, pour se perdre dans un blues ensoleillé le temps d’une chaude soirée.
En amont, présentation de la saison culturelle 2026-2027 en présence de plusieurs intervenants.
A l’issue du concert, un moment convivial sera partagé dans le hall d’accueil. .
8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr
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English :
L’événement Churchman Ouverture de saison Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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