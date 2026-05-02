Informations pratiques

Gambsheim

Les Voix Loups Mon Eldorado

8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Ce spectacle musical, Mon Eldorado , raconte le périple d’un homme qui quitte tout pour découvrir une ville mythique, un pays de l’or où la vie serait facile et les opportunités infinies.

Mais son voyage ne se passe pas comme prévu. Confronté aux doutes et aux déceptions, son rêve initial est ébranlé.

Le récit prend alors un tournant inattendu grâce à des rencontres fortuites, sa quête d’aventure se transforme en un voyage d’amitié.

Créé pour être familial et divertissant, le spectacle réunit une quinzaine d’artistes. Ils interprètent une vingtaine de chansons harmonisées et chorégraphiées, le tout ponctué de scènes théâtralisées pleines d’humour. .

8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

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English :

L’événement Les Voix Loups Mon Eldorado Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan