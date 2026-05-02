Informations pratiques

Gambsheim

BAR A HUITRE

12 12 route nationale Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-26 19:00:00

fin : 2026-12-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-26

L’Apéro Bar à Huîtres est de retour !

Quoi de mieux qu’un bon verre et de délicieuses huîtres pour profiter des belles soirées d’été ?

Du jeudi au dimanche. À partir de 18h30. Uniquement par beau temps (fermé en cas de pluie)

Venez partager un moment de détente entre amis, en famille ou en amoureux dans une ambiance conviviale et gourmande. Des huîtres fraîches, un verre bien frais et le plaisir de se retrouver… que demander de plus ?

On vous attend nombreux pour passer un agréable moment ! .

12 12 route nationale Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 09 48 leparc67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BAR A HUITRE Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan