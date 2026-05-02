Marché de noël Gambsheim
vendredi 4 décembre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Marché de noël
12 Route nationale Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 14:30:00
fin : 2026-12-06 18:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Le Marché de Noël du Restaurant Le Parc revient !
Nous avons le plaisir de vous accueillir du 4 au 6 décembre, de 14h30 à 18h30, pour partager ensemble la magie de Noël.
Venez flâner parmi les stands de nos artisans locaux et trouvez des idées cadeaux originales tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive.
Au programme
Créateurs et artisans locaux
Vin chaud
Jus de pomme chaud
Bière de Noël
Crêpes
Bretzels
Bar à huîtres .
12 Route nationale Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 09 48 leparc67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de noël Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
À voir aussi à Gambsheim (Bas-Rhin)
- Garnis ton hôtel à insectes ! Gambsheim 26 août 2026
- Théâtre à la Passe à poissons: La Fable du saumon et du pêcheur Gambsheim 5 septembre 2026
- BAR A HUITRE Gambsheim 26 novembre 2026