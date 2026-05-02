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AGENDA · Gambsheim

Marché de noël Gambsheim

vendredi 4 décembre 2026 · Gambsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 Route nationale
Ville
67760 Gambsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gambsheim

Marché de noël

12 Route nationale Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 14:30:00
fin : 2026-12-06 18:30:00

Date(s) :
2026-12-04

Le Marché de Noël du Restaurant Le Parc revient !
Nous avons le plaisir de vous accueillir du 4 au 6 décembre, de 14h30 à 18h30, pour partager ensemble la magie de Noël.
Venez flâner parmi les stands de nos artisans locaux et trouvez des idées cadeaux originales tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive.
Au programme
Créateurs et artisans locaux
Vin chaud
Jus de pomme chaud
Bière de Noël
Crêpes
Bretzels
Bar à huîtres   .

12 Route nationale Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 09 48  leparc67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de noël Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

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