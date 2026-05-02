Informations pratiques

Gambsheim

Marché de noël

12 Route nationale Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 14:30:00

fin : 2026-12-06 18:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Le Marché de Noël du Restaurant Le Parc revient !

Nous avons le plaisir de vous accueillir du 4 au 6 décembre, de 14h30 à 18h30, pour partager ensemble la magie de Noël.

Venez flâner parmi les stands de nos artisans locaux et trouvez des idées cadeaux originales tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive.

Au programme

Créateurs et artisans locaux

Vin chaud

Jus de pomme chaud

Bière de Noël

Crêpes

Bretzels

Bar à huîtres .

12 Route nationale Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 09 48 leparc67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de noël Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan