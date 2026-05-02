Informations pratiques

Gambsheim

Festival Gambsheim fait sa comédie

8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-23

2ème édition du Festival Gambsheim fait sa Comédie !

Festival de théâtre d’humour à l’EcRhin, Gambsheim (67).

Vendredi 23 octobre 20h00 Un con peut en cacher un autre [duo humoristique] de et avec Arnaud COSSON et Cyril LEDOUBLEE.

Un Duo explosif et hilarant à ne manquer sous aucun prétexte !

1ère partie Cyrielle KNOEPFEL

Samedi 24 octobre 20h00 Running Crossfit & Mojito [comédie Théâtre] avec Ingrid GUERVENOU et Laurent ARNOULT

1 comédie, 2 comédiens, 10 personnages ! La comédie qui vous réconcilie avec le sport… ou pas !

(texte et mise en scène Laurent Arnoult)

1ère partie Claudia MODICA

Billetterie en ligne sur ziprod.fr

PASS 2 JOURS DISPONIBLES (sélectionner le vendredi pour accéder à votre Pass) .

8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

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English :

L’événement Festival Gambsheim fait sa comédie Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan