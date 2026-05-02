Festival Gambsheim fait sa comédie Gambsheim
vendredi 23 octobre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Festival Gambsheim fait sa comédie
8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-23
2ème édition du Festival Gambsheim fait sa Comédie !
Festival de théâtre d’humour à l’EcRhin, Gambsheim (67).
Vendredi 23 octobre 20h00 Un con peut en cacher un autre [duo humoristique] de et avec Arnaud COSSON et Cyril LEDOUBLEE.
Un Duo explosif et hilarant à ne manquer sous aucun prétexte !
1ère partie Cyrielle KNOEPFEL
Samedi 24 octobre 20h00 Running Crossfit & Mojito [comédie Théâtre] avec Ingrid GUERVENOU et Laurent ARNOULT
1 comédie, 2 comédiens, 10 personnages ! La comédie qui vous réconcilie avec le sport… ou pas !
(texte et mise en scène Laurent Arnoult)
1ère partie Claudia MODICA
Billetterie en ligne sur ziprod.fr
PASS 2 JOURS DISPONIBLES (sélectionner le vendredi pour accéder à votre Pass) .
8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr
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English :
L’événement Festival Gambsheim fait sa comédie Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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