Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan
Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan lundi 20 juillet 2026.
Saint-Connan
Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20
Serg Gicquel initie aux diverses techniques de base de la gravure au vernis mou.
Stage sur 2 jours.
Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf .
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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