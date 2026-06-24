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Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan

Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Pôle artistique de l'Etang Neuf
Adresse
Lieu-dit L'Étang Neuf
Ville
22480 Saint-Connan
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Connan

Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-20

Serg Gicquel initie aux diverses techniques de base de la gravure au vernis mou.

Stage sur 2 jours.

Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf   .

Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66 

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English :

L’événement Atelier gravure au vernis mou animé par Serg Gicquel Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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