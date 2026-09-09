Atelier Gravure pour enfant Les cabanes urbaines La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Les cabanes urbaines · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier Gravure pour enfant
Les cabanes urbaines 22 Rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Atelier linogravure pour les enfants dès 8 ans le samedi 19 septembre
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Les cabanes urbaines 22 Rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@latelierdar.fr
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Linocut workshop for children ages 8 and up on Saturday, September 19
L’événement Atelier Gravure pour enfant La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle
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