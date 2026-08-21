Exposition Le savoir-faire maritime en action Hôtel de ville Salle Renaissance La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Le savoir-faire maritime en action

Hôtel de ville Salle Renaissance 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

De l’épave oubliée au bateau retrouvé sous voiles, découvrez en images le travail passionné des bénévoles de l’atelier Petite Plaisance des Amis du Musée maritime, qui redonnent vie au patrimoine maritime.

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Hôtel de ville Salle Renaissance 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr

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English :

From a forgotten shipwreck to a boat restored to sailing condition, discover through these images the passionate work of the volunteers at the Petite Plaisance workshop of the Friends of the Maritime Museum, who are bringing maritime heritage back to life.

L’événement Exposition Le savoir-faire maritime en action La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle