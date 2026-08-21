Exposition Le savoir-faire maritime en action Hôtel de ville Salle Renaissance La Rochelle
samedi 5 septembre 2026 · Hôtel de ville Salle Renaissance · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Le savoir-faire maritime en action
Hôtel de ville Salle Renaissance 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
De l’épave oubliée au bateau retrouvé sous voiles, découvrez en images le travail passionné des bénévoles de l’atelier Petite Plaisance des Amis du Musée maritime, qui redonnent vie au patrimoine maritime.
.
Hôtel de ville Salle Renaissance 3 place de l’Hôtel de Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From a forgotten shipwreck to a boat restored to sailing condition, discover through these images the passionate work of the volunteers at the Petite Plaisance workshop of the Friends of the Maritime Museum, who are bringing maritime heritage back to life.
L’événement Exposition Le savoir-faire maritime en action La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle 28 août 2026
- Sport Les rendez-vous de l’été Stade Rochelais vs Munster Stade Marcel Deflandre La Rochelle 28 août 2026
- Concert Candlelight Hommage à Queen Salle de l’Oratoire La Rochelle 28 août 2026
- Visite commentée Archives municipales et communautaires Olga de Sainte-Affrique Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle 29 août 2026
- Concert Les sœurs Boysson Salle de l’Oratoire La Rochelle 29 août 2026