Sport Les rendez-vous de l’été Stade Rochelais vs Munster Stade Marcel Deflandre La Rochelle
vendredi 28 août 2026 · Stade Marcel Deflandre · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Sport Les rendez-vous de l’été Stade Rochelais vs Munster
Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Catégorie 1 à 4
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Le Stade Marcel Deflandre rouvre ses portes cet été avec deux matchs de pré-saison face à l’UBB le vendredi 21 août, puis face au Munster le vendredi 28 août. Deux soirées estivales à ne pas manquer !
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Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 14 05 billetterie@staderochelais.com
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English :
The Marcel Deflandre Stadium reopens this %E9t%E9 with two preseason matches: against %E0 the UBB on Friday, August 21, followed by a match against Munster on Friday, August 28. Two summer evenings you won’t want to miss!
L’événement Sport Les rendez-vous de l’été Stade Rochelais vs Munster La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle
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