Exposition Dérive Espace d’Art de la Porte Maubec La Rochelle

samedi 8 août 2026 · Espace d'Art de la Porte Maubec · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Dérive

Espace d’Art de la Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08

Soirée de vernissage et exposition de Dérive de Morgane Lefort (photographe) et Thomas Exposito alias Colette (artiste illustrateur) le samedi 8 août à partir de 19 h, l’exposition sera présente pendant 2 semaines jusqu’au 22 août prochain.

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Espace d’Art de la Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 69 12 33 humanoid.prod.ad@gmail.com

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English :

Opening night and exhibition of *Dérive* by Morgane Lefort (photographer) and Thomas Exposito, aka Colette (illustrator), on Saturday, August 8, starting at 7 p.m. The exhibition will run for two weeks until August 22.

L’événement Exposition Dérive La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-01 par Nous La Rochelle