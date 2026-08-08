Exposition Dérive Espace d’Art de la Porte Maubec La Rochelle
samedi 8 août 2026 · Espace d'Art de la Porte Maubec · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Dérive
Espace d’Art de la Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-08
Soirée de vernissage et exposition de Dérive de Morgane Lefort (photographe) et Thomas Exposito alias Colette (artiste illustrateur) le samedi 8 août à partir de 19 h, l’exposition sera présente pendant 2 semaines jusqu’au 22 août prochain.
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Espace d’Art de la Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 69 12 33 humanoid.prod.ad@gmail.com
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English :
Opening night and exhibition of *Dérive* by Morgane Lefort (photographer) and Thomas Exposito, aka Colette (illustrator), on Saturday, August 8, starting at 7 p.m. The exhibition will run for two weeks until August 22.
L’événement Exposition Dérive La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-01 par Nous La Rochelle
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