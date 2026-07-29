Concert Gospel, Les grands classiques Eglise Notre-Dame La Rochelle
mardi 11 août 2026 · Eglise Notre-Dame · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Gospel, Les grands classiques
Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfants 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Linda Lee Hopkins et son quartet de Gospel vous donnent rendez-vous le lundi 11 août à partir de 19h en l’église Notre-Dame. Bonnes vibrations assurées !
Un concert produit par Euromusic
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Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com
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English :
Linda Lee Hopkins and her gospel quartet invite you to join them on Monday, August 11, starting at 7 p.m. at Notre-Dame Church. Good vibes guaranteed!
A concert produced by Euromusic
L’événement Concert Gospel, Les grands classiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-23 par Nous La Rochelle
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