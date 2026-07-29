Concert Gospel, Les grands classiques Eglise Notre-Dame La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Gospel, Les grands classiques

Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfants 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Linda Lee Hopkins et son quartet de Gospel vous donnent rendez-vous le lundi 11 août à partir de 19h en l’église Notre-Dame. Bonnes vibrations assurées !

Un concert produit par Euromusic

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Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com

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English :

Linda Lee Hopkins and her gospel quartet invite you to join them on Monday, August 11, starting at 7 p.m. at Notre-Dame Church. Good vibes guaranteed!

A concert produced by Euromusic

L’événement Concert Gospel, Les grands classiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-23 par Nous La Rochelle