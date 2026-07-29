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AGENDA · La Rochelle

Concert Gospel, Les grands classiques Eglise Notre-Dame La Rochelle

mardi 11 août 2026 · Eglise Notre-Dame · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise Notre-Dame
Adresse
57 Rue Alcide d'Orbigny
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5 Enfants 12 ans

La Rochelle

Concert Gospel, Les grands classiques

Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfants 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Linda Lee Hopkins et son quartet de Gospel vous donnent rendez-vous le lundi 11 août à partir de 19h en l’église Notre-Dame. Bonnes vibrations assurées !
Un concert produit par Euromusic
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Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65  euromusicproductions@gmail.com

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English :

Linda Lee Hopkins and her gospel quartet invite you to join them on Monday, August 11, starting at 7 p.m. at Notre-Dame Church. Good vibes guaranteed!
A concert produced by Euromusic

L’événement Concert Gospel, Les grands classiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-23 par Nous La Rochelle

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